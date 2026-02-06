フリーアナウンサーの望月理恵が5日、自身のインスタグラムを更新し、グラビアのオフショットを公開した。目が覚めるような艶やかなイエローのワンピースを着こなす姿に、「「モッチーの本気やっぱりすごい」といった反響が寄せられた。【写真】こんな美しい50代いる!?望月理恵、グラビアオフショット望月は「明日発売の『週刊ポスト』に写真＆インタビューが掲載されます」と告知するとともに、撮影中の自身の姿をとらえた