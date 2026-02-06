米大リーグ公式サイトが５日（日本時間６日）、レイズがヒルズボロ大学デール・マブリー・キャンパスに建設予定の野球場と多目的利用地区の最初の設計図を公開したと、報じた。一昨年のハリケーンでトロピカーナフィールドの屋根が壊れて昨年はヤンキースのマイナースタジアムでレギュラーシーズンをこなしたレイズにとって、新球場建設が昨年就任した新オーナーにとって重要課題だった。ＭＬＢコミッショナーのロブ・マンフ