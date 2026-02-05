マツダ株式会社は、主力クロスオーバーSUV「MAZDA CX-5」の世界累計生産台数および販売台数が、2025年末までにともに500万台に到達したと発表した。 同モデルは、「SKYACTIV技術」と「魂動（こどう）-SOUL of MOTION」を全面採用した新世代車として投入され、世界100以上の国と地域で販売されてきた。生産・販売の双方で500万台を達成するのは、同社として3車種目となる。 「MAZDA CX-5」が世界累計生産・販売台数50