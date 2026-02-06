〈2万人超の足と靴をフィッティングしてきた“シューフィッター”が「1万円のウォーキングシューズ」よりも「4000円のワークマン」を勧める“納得の理由”〉から続く「靴が合わない」「足が疲れる」。そんなとき、すぐに新しい靴へ買い替えていないだろうか？しかし、靴選びのプロによると、数千円の「インソール（中敷き）」を交換するだけで、履き心地は劇的に改善するという。 ただし、100円ショップの安物や、数十万円もする