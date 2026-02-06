医学部に通うほど優秀だった姉が、ある日突然大声で叫びだした。医師で研究者の両親は、そんな姉を「問題ない」と医療から遠ざけ、南京錠をかけて家に閉じ込めた――。【写真】この記事の写真を見る（9枚）20年にわたり自身の家族にカメラを向け続けた藤野知明監督による映画『どうすればよかったか？』。その裏側を描いた同名の書籍『どうすればよかったか？』の刊行を記念して、映画のアンコール上映が全国で開催中。1月25