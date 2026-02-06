週刊文春CINEMAオンラインで連載された連続インタビュー「僕たちは8ミリ映画作家だった」が未公開部分を加えた完全版として書籍化された。小中和哉著『僕たちはこうして映画監督になった8ミリ映画時代を語る』（文藝春秋刊）は、一線の映画監督たちに8ミリ自主映画時代について、またそこから商業監督になっていった道程について聞いた。ウルトラシリーズ、映画『Single8』などの小中和哉監督だからこそ聞き出せた秘話満載の一