5日に失効した核軍縮条約「新START」をめぐり、アメリカとロシアは当面は条約を順守し、新たな合意を結ぶ方向で協議を行っていると、アメリカメディアが報じました。ニュースサイト「アクシオス」は5日、アメリカのウィットコフ特使らがロシア側と協議を行い、この日に失効した核軍縮条約「新START」を当面は順守していく方向で合意に近づいていると報じました。6か月間の暫定措置として、法的拘束力を持たない形を想定していると