品川プリンスホテルは、「Chinese Afternoon Tea〜苺紅に染まる甘味な茶宴〜」を1月13日から3月15日まで提供する。若手の女性料理人が考案したアフタヌーンティーで、いちごとザクロの杏仁豆腐やいちごマカロン、いちごミルクココナッツ団子、山椒香るショコラテリーヌ、桜香るいちごと杏仁豆腐のムースなどのデザートをそろえる。セイボリーは、ズワイ蟹と青パパイヤの前菜、鶏肉と陳皮の香料煮込み、ソフトシェルクラブの麻辣塩