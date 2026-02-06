◇ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード男子ビッグエア予選（2026年2月5日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード・男子ビッグエアの予選が行われ、日本選手団の先陣を切って4人が登場。荻原大翔（20＝TOKIOインカラミ）がトップの合計178.50点で7日（日本時間8日）の決勝へ進出した。木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）は3位、長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）は5位、木俣椋真（23＝ヤマゼン）も10位で決勝へ進ん