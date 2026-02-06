「広島春季キャンプ」（５日、日南）広島・坂倉将吾捕手（２７）が５日、広島ＯＢで昨年限りで現役引退した巨人・長野久義編成本部参与（４１）と再会し、先輩のエールに応える活躍を誓った。スーツ姿で宮崎県日南市の天福球場を訪問した“チョーさん”は今も鯉党の間で絶大な人気を誇る。１９年から４年間チームメートとしてプレーした坂倉は、正捕手奪取へ決意を新たにした。長野氏と久々の再会となった坂倉は「会えてうれ