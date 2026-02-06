今月2日、名古屋市港区の信号のない交差点で84歳の女性を車ではねて大ケガをさせ、そのまま逃げたとして84歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは港区の自営業・山田繁由容疑者(84)で、今月2日、港区正保町の信号のない交差点で歩いていた女性(84)を車ではねて大ケガをさせたにも関わらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。女性は頭の骨を折る重傷です。山田容疑者は事故を起こした後、一度は車か