◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（５日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下京香】６日（日本時間７日未明）の開会式に先立ち、スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）の予選が行われ、初出場「スピンマスター」荻原大翔（ひろと、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は、得点の高い２回の合計が１７８・５０点の首位で、１２人で行われる７日の決勝（日本時間８日未明）に進んだ。１回目に９０・