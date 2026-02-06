◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（５日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下京香】６日（日本時間７日未明）の開会式に先立ち、スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）の予選が行われ、荻原大翔（ひろと、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は合計１７８・５０点で首位、木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝は合計１７３・２５点で３位、長谷川帝勝（たいが、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ