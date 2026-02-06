頭の体操です突然ですが皆さん、この問題解けますか？番号によって区別された3つの球が、ひもでつながれています。それぞれの球を、5色（赤・青・黄・緑・紫）のうちのいずれか1色で塗ります。このとき、以下の2つのルールに従って色を塗ることとします。?ひもでつながれた2つの球は異なる色になるようにする?同じ色を何回使っても良いし、使わない色があっても良いこのとき、???の3つの球の色の塗り方は全部で何通りあるでしょう