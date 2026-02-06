ウクライナ和平に向けたアメリカとロシア、ウクライナの三者協議が5日も行われました。今後も数週間、協議を継続することで合意し、次回はアメリカで開かれる見通しです。アメリカとロシア、ウクライナの三者協議はUAE＝アラブ首長国連邦で2日間にわたって行われ、アメリカのウィトコフ特使は5日、自身のSNSで「5か月ぶりの捕虜交換で合意した」と成果を強調しました。タス通信によりますと、ロシアとウクライナは5日、両国で157人