西日本政経懇話会2月例会は13日正午から福岡県飯塚市川津のグランドベルズ飯塚で開催します。法政大教授の福田円（まどか）氏が「日中関係の現状と展望（仮）」と題して講演します。西日本政経懇話会は年会費7万2000円（昼食代含む。代理出席可。お試し料金8000円1回限り）。問い合わせは同会事務局＝092（711）5131。