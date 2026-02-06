日本で急速に進む人口減少は「静かなる有事」と呼ばれる。目に見えにくいが、暮らしを支える経済や社会機能に多大な影響を及ぼす。人口減少を止めることは当分できない。減少ペースを抑え、ある程度の人口で定常化させることを目指したい。外国人を含む総人口は2008年の約1億2800万人をピークに減り続け、50年代半ばに1億人を割ると推計されている。最大の原因は少子化だ。24年の出生数は過去最少の68万人台で、25年はさら