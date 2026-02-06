ソフトバンクのドラフト5位ルーキー、高橋隆慶内野手（24）＝JR東日本＝が5日、早期のA組（1軍）合流と定着を誓った。初の春季キャンプはB組（2軍）スタートとなったが「キャンプ中にA組を知ることが、この先にとってもいい経験になる。チャンスがあればいつでも（昇格したい）」と意気込む。首脳陣は10日の第3クールからB組の3投手をA組に昇格させる方針を示している。同2位の稲川は「意識はしている。チャンスをつかみにいき