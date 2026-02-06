若者が提案する高級セダンの“多様性”とはクルマ業界の新年会ともいえる「東京オートサロン 2026」が、幕張メッセ（千葉市美浜区）で2026年1月9日から11日までの熱狂と喧騒の3日間を終えました。さまざまなショップやカーメーカーが多数のモデルを出展するなか、将来の自動車業界を担う「日本自動車大学校（NATS）」もまた、それぞれの感性を活かした“世界で一台”のカスタムカーを披露しています。【画像】超カッコいい！