長崎県病院企業団は5日、病院内の医薬品や医療用品を盗んだとして、同日付で上対馬病院（対馬市上対馬町比田勝）の看護助手の女性（59）を懲戒免職、看護師の女性（33）を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。看護助手は昨年12月、退勤後に成人用紙おむつ類約200枚、医療用手袋200枚などを院内の保管場所から盗んだ。「親の介護に必要だった」と話している。病院は今年1月に対馬北署に被害届を提出していた。看護師は昨年1