明治時代初期に紅茶の製造を始めた歴史を持つ熊本県山鹿市で、「国産紅茶発祥の地」をPRする取り組みが活発化している。昨年、明治政府が国内初の「紅茶伝習所」を設置してから150周年となったのを機に、官民一体で始まった。パンフレットやのぼりを作ったり、紅茶を使った料理講習会を開いたりと、あまり知られていなかった歴史の認知度アップを図り、地域振興につなげたい考えだ。茶は製法の違いで緑茶や紅茶に分かれ、緑茶