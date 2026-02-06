長崎市選挙管理委員会は5日、市内の期日前投票所で、衆院選や知事選の投票用紙を二重交付するミスが2件あったと明らかにした。いずれもそのまま投票されており、有効票として扱われる見込み。同選管によると、ミスは4日午後、同市界2丁目の日見地域センターと同市布巻町の三和地域センターの投票所で起きた。県議補選などの投票に訪れた有権者2人に対し、既に知事選や衆院選が投票済みであることを見落とし、1人に知事選、もう