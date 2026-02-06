長崎電気軌道（長崎市）は5日、運転士不足を受けて18日から路面電車のダイヤを改正すると発表した。現行の四つの系統で計112便を減便して運行間隔を延ばすとともに、4号系統（崇福寺−蛍茶屋）の全24便を当面運休とする。内訳は1号系統（崇福寺−赤迫、1日340便）を54便▽3号系統（蛍茶屋−赤迫、226便）を20便▽5号系統（石橋−蛍茶屋、194便）を14便減らす。それぞれ運行間隔が1〜3分ほど長くなる。ただ、平日の午前7〜9時