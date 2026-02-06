進学を選ばなかった高校生が卒業後に長崎県内で就職する割合は増加傾向にある。1990〜2000年代に50％〜60％台前半で推移。県が12年に一部の学校に就職支援の専門スタッフを配置したことが功を奏し、近年は目標の70％以上をほぼ維持する。地場企業を巡る保護者向けバスツアーも始め、25年は71・8％だった。若者が県外に転出する理由は、県による市民アンケートの結果（23年）に表れている。15〜24歳では、県外企業にやりがいを