佐賀県嬉野市議会（定数16）は5日、改選後初の臨時会を開き、議長に田中政司氏（66）＝無所属、6期目、副議長に諸井義人氏（68）＝同、3期目＝を選出した。田中氏の議長就任は2018年2月からの4年間に続いて2回目。議会は、衆院選執行に伴う専決処分と市教育委員会委員の再任を求める人事案を承認、同意して閉会した。（糸山信）