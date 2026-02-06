今年に入り、福岡県内で交通死亡事故が多発している。5日正午時点で12人が亡くなり、前年同期より3人に多い。車同士の事故だけでなく、歩行者が巻き込まれる事例も少なくない。3日に1件のペースで死亡事故が起きている状況を県警は「異常事態」と受け止め、緊急の啓発活動を実施し、ドライバーと歩行者の双方に注意を促している。