1月25日投開票の佐賀県嬉野市長選で初当選した元市議の山口卓也市長（40）が5日、市役所に初登庁した。就任式で幹部職員約30人に「市政発展のために努力、研さんを続けていく。これまでの事業を円滑に進めるためにも皆さんの協力をお願いしたい」と語りかけた。就任式後の記者会見で山口氏は「嬉野、塩田両地区のバランスある行政投資が重要。嬉野新庁舎開庁後の塩田庁舎の活用については、基本方針は踏襲しつつも、市民の声な