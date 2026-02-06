佐賀県神埼市選挙管理委員会は4日、衆院選の佐賀1区の期日前投票所で、比例代表の投票用紙1枚の交付漏れがあったと発表した。比例代表のみ投票できていない人が1人いるとみられるが、特定できていない。市選管によると3日午後3時半すぎ、同市の千代田町期日前投票所で有権者に配る投票用紙の数をチェックしたところ、比例代表の投票用紙が1枚余分にあることに気付いた。交付する職員が同日午後3時以降、既に投票を終えた人から