社会人野球の西部ガス（福岡市）が5日、同市の筥崎宮で必勝祈願を行った。昨季は都市対抗野球と日本選手権の主要全国大会に九州の第1代表として出場したが、都市対抗野球の1勝のみにとどまった。「パワーにやられた。トップのチームとフィジカル、パワーの差を感じた」と松薗監督はフィジカル強化を課題とし、先月12日からトレーニングを開始した。今季主将を務める入社2年目の古川は「自分だけではなくチーム全体を見なくては