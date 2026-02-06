西武の仲田慶介内野手（26）＝福岡市出身＝が5日、サポートメンバーに選出された「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026宮崎」（22、23日ソフトバンク戦）への意気込みを語った。宮崎県日南市での春季キャンプで汗を流す仲田は「貴重な機会なので、チャンスがあれば（侍ジャパンメンバーに）いろいろ聞きたいですし、見て、感じて多くのことを吸収したい」と試合を心待ちにした。昨季、ソフトバンクから西武に移籍し、自己最多の60