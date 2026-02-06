今キャンプ初の休養日となった5日、ソフトバンクの新人5選手が宮崎市内のうなぎ店を訪問した。ウナギのつかみ取りに挑戦した稲川は「素手だったので、ぬるぬるで気持ち悪かった」と苦笑い。その後、焼いているうなぎにたれをつける体験もし、出来たてのうな重を頬張ると、B組からの“うなぎ上り”を誓った。