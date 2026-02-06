＜カタール・マスターズ初日◇5日◇ドーハGC（カタール）◇7508ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーは、第1ラウンドが終了した。日本勢は昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大と星野陸也の2人が出場している。【写真】パリ五輪で銅メダルを獲得した松山英樹この日、ボギーなしの4バーディを奪い「68」をマークした金子が、4アンダー・10位タイの好発進を決めた。星野は5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」で回り、1ア