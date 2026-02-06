【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は５日、自身のＳＮＳで、同日失効した米露間の核軍縮枠組み「新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）」を巡り、後継の枠組みとして新たな条約を策定すべきだと訴えた。トランプ氏は投稿で、「（条約を）延長するよりも、核の専門家たちに長く維持できる、新しく改善された、現代的な条約の策定に取り組ませるべきだ」と主張した。トランプ氏はこれまでにも核軍縮を巡り、核戦力を