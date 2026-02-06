◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール1日目（5日、宮崎）新外国人、ウィットリー投手が阿部慎之助監督が見守る中、ブルペンで36球を投げました。カットボールやチェンジアップなど変化球も交えると、まっすぐの最速は153キロ。阿部監督は「ブルペンキャッチャーと話したら、いいボール来てたっていうんで。映像を見て、獲得に動いていただいたので、いいボール投げるのは知っている。ゲームでどう日本のバッターを相手にやるかっ