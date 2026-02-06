ソフトバンクの宮崎春季キャンプは５日が休養日で、４日までの第１クールでは若鷹たちの活気ある動きが目立った。有原の日本ハム移籍によって空いた先発枠をつかもうと、ブルペンは例年になく活況。松本晴、前田悠らが熱が入った投球で連日アピールを続けた。野手陣では笹川、イヒネら有望株が野心をのぞかせ、練習に明け暮れている。そんな中、第１クールで最大のインパクトを残したのが秋広優人内野手（２３）だった。２日