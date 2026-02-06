日本テレビホールディングスが5日に公表した、2025年度第3四半期の決算説明資料で、朝の情報番組『ZIP!』(毎週月〜金曜5:50〜)で、AIエージェントが番組制作のプロセスを大幅に短縮している事例が紹介された。番組内コーナー「？よミトく！」でのワークフロー改革例として示されたもので、X(Twitter)では驚きと関心の声が上がっている。『ZIP!』総合司会の水卜麻美アナ○クリエイターは高付加価値業務に集中同局では番組制作におけ