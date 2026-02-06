NY原油先物3月限（WTI）（終値） 1バレル＝63.29（-1.85-2.84%） ニューヨーク原油の２０２６年３月限は反落。６日の米国とイランの協議を控えて売りが優勢となった。両国の軍事衝突のリスクは依然としてあるが、対話の行方を見定める流れにある。 ただ、アル・ジャジーラによると、米国はイランに対する要求のなかで、中国への石油輸出停止を求めているほか、アラブ・イスラム各国は、イランに３