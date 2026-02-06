【経済指標】 【米国】 ＊チャレンジャー人員削減数（1月）21:30 結果117.8% 予想N/A前回-8.3%（前年比) ＊米新規失業保険申請件数（1月31日週）22:30 結果23.1万人 予想21.2万人前回20.9万人 ＊米求人件数（11月）0:00 結果654.2万人 予想725.0万人前回692.8万人（714.6万人から修正） 【ユーロ圏】 ＊ＥＣＢ理事会 中銀預金金利 22:15 結果2.00％ 予想2.00％前