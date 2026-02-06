第1回【「消費税12％」「高市逃げた」「統一教会」…“高市サゲ”ワードが氾濫しても高市旋風が揺るがない理由旧民主党が308議席を獲得した09年総選挙との共通点とは】からの続き──。いよいよ衆院選は2月8日に投開票が行われる。これまでネット上では高市氏を批判する投稿も非常に多かったにもかかわらず、“高市人気”に陰りは全く見えない。複数のメディアが「自維圧勝」の予測を報じているのはご存知の通りだ。（全3回の