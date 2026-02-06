巨人の湯浅大内野手（２６）、浅野翔吾外野手（２１）が５日、１軍のシートノックに参加した。２軍スタートの２選手はこの日、午前中の守備練習のみ１軍に合流。湯浅は遊撃と左翼の位置でノックを受け、持ち前のグラブさばきと強肩でチームメートを沸かせた。亀井外野守備兼走塁コーチは「内野手だから送球もいい。うまかったよ」と目を細めた。浅野は右翼で改善に取り組んできた送球を披露した。秋季練習から指導してきた同