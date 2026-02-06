いよいよキャンプインしたプロ野球。どの球団も新戦力に注目が集まるが、中でも期待が大きいのは、やはりFA（フリー・エージェント）権を行使して移籍した選手である。このオフには8人の選手がFA宣言し、最終的に5人が移籍することになった。どの選手も実績は十分であり、チームの中心としてかかる期待は大きい。その一方で、苦しい立場に追い込まれているベテラン選手がいる。【西尾典文／野球ライター】【写真特集】甲子園の怪