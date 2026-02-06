先週の根岸Ｓで騎乗したオメガギネスは４着でした。希望していた内めの３番枠を引き、道中はタメも利いていましたが、追ってからの伸びがダラッとしたものになってしまい…。ただ、ゲートを出たことで思い通りの運びができましたし、やはり内枠の方がレースを組み立てやすいことを再確認。収穫はありました。滞在中の美浦では、今週も水曜に７頭の調教に騎乗するなど、忙しい日々を送らせてもらっています。やはり、栗東とは違