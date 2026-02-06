ロイヤルズが５日（日本時間６日）、球団の野球殿堂入りを発表し、ジョン・ワーザン氏の選出を発表した。ワーザン氏は１９７１年のドラフトでロイヤルズと契約。メジャーでは１０シーズン、ロイヤルズ一筋でプレーし捕手として５７２試合、一塁で１９６試合、外野手で６４試合出場し通算打率２割６分２厘、２１本塁打、１０５盗塁だった。引退後はロイヤルズのコーチ、傘下３Ａ監督、ロイヤルズの監督（５年間で２８７勝２７