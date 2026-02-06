“韓国のハワイ”と呼ばれる済州島（チェジュド）に、約4万人が同時に使用できる量の麻薬を持ち込んだ中国人が実刑を言い渡された。【注目】日本人の約9割が「中国嫌い」に“大共感”の韓国済州地裁・刑事2部（イム・ジェナム部長判事）は2月5日、特定犯罪加重処罰などに関する法律違反（向精神）容疑で拘束起訴された30代の中国人A氏に対し、懲役7年を言い渡した。裁判部は「被告人とキャリーケースを渡した知人との会話内容など