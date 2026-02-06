韓国女子プロゴルフツアーの“顔”としてツアー全体を盛り上げる「第18代KLPGA広報モデル」の選手たちは、来る2026年シーズンで良いパフォーマンスを披露すべく、開幕に向けて海外各地で合宿を組みトレーニングに打ち込んでいる。【写真】韓国美人ゴルファー、童顔グラマラスの密着ウェアそこで今回は、オーストラリアやアメリカ、ベトナムなど各国で鍛錬に励むKLPGA広報モデルの合宿風景と意気込みを伝えよう。ロールモデルととも