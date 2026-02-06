北海道・函館中央警察署は、2026年2月5日、函館市に住む40代の男性が現金約920万円をだましとられるSNS型投資詐欺事件が発生したと発表しました。警察によりますと、2025年12月8日、男性が登録していた投資関連のメルマガを通じて、男性に「投資プロジェクトに入りませんか」などとメッセージが届き、プロジェクトに参加する意向を伝えたところ、投資に関する勉強会のような内容のLINEグループに招待されたということ