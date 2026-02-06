さっぽろ雪まつりも始まり、多くの外国人観光客が北海道を訪れていますが、外国人のレンタカーの利用が年々増加傾向にあるそうです。課題は日本の交通ルールの周知です。（警察官）「一時停止の標識があるので、ここで止まらないといけません。日本では一時停止の標識は赤い三角」（外国人観光客）「見えていませんでした」新千歳空港近くにあるレンタカー店です。外国人観光客が体験していたのは、冬道運転のシ