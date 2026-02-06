道警によりますと、外国人ドライバーによる交通事故は近年増加傾向にあるということです。２０２５年の月別の人身事故発生件数を見てみますと、１月・２月と１２月が特に多く、冬に事故が発生しやすいことが分かります。２０２５年は前年より６件多い２８件の人身事故が発生し、１人が死亡したということです。交通ルールの違いや慣れない冬道運転で事故を起こす外国人観光客が増えないよう、交通ルールや冬道運