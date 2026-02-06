札幌・東警察署は2026年2月5日、札幌市東区に住む無職の男（54）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は2026年2月5日午前9時ごろ、札幌市東区北26条東15丁目のスーパーで、餃子や牛乳などの食料品7点（販売価格計1476円）を盗んだ疑いが持たれています・警察によりますと、男はセルフレジで一部の商品を精算しましたが、食料品7点については精算せずにビニール袋の中に入れ、店をあとにしたということです。その様子