中国メディアの環球時報は5日、「韓国と中国の関係が改善を続ける中、韓国のファッションブランドが相次いで上海に進出している」と韓国メディアが報じたことを紹介した。記事によると、世界第2のファッション消費市場・中国で新たな成長の原動力を探し求める韓国ブランドは、上海を中心にオンライン、オフラインの両面で密な展開を進めている。これは、韓国の商業界が中国の消費市場としての価値を再評価していることを浮き彫りに